Roger en Aline 65 jaar samen Briljanten huwelijk in Kesterberg

10 december 2018

Roger Sterckx en Aline Danau vierden in de Seniorie Kesterberg in Leerbeek hun 65 ste huwelijksverjaardag. Ze leerden elkaar kennen in een spiegeltent in Herfelingen. “Het was de eerste keer dat ik zonder mijn moeder mocht uitgaan en het was dadelijk raak”, lachte Aline. Ze trouwden en kregen samen zes kinderen: Jeannine, Alain, Ghislain, Christian, Eddy en Danny. Vandaag is de familie al aangegroeid met 10 kleinkinderen en zelfs één achterkleinkind. Roger heeft nog een tijdje beenhouwer geweest, maar vanaf 1958 begon hij bij de tram in Brussel te werken. Aline had dan weer meer dan haar handen vol met het huishouden en de zes kinderen.Tot voor enkele jaren woonden ze nog op enkele meters van Seniorie Kesterberg. Sinds kort wonen ze nu in de Seniorie en dat bevalt hen duidelijk goed. Ze waren bijna vergeten dat ze 65 jaar getrouwd waren, gelukkig belde burgemeester Michel Doomst om hen te vertellen dat hij langskwam met een bloemetje. Van Bruno Van de Voorde, directeur van Kesterberg kreeg het koppel tevens enkele flessen wijn voor hun 65 ste huwelijksverjaardag. MCT