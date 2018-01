Rijverbod voor automobilist die bus aanreed 02u28 0

Een man die vorig jaar onder invloed van alcohol een bus aanreed in de Langestraat in Gooik, werd veroordeeld tot een rijverbod van een maand. Bij dat ongeval, op 10 februari, vielen zeven lichtgewonden in de bus. Automobilist W.T. bleek 1,37 promille alcohol in het bloed te hebben. "Mijn cliënt heeft een blanco strafblad en werkt als koerier", vertelde zijn advocaat. "We vragen dan ook om mild te zijn." Naast het rijverbod kreeg de man ook een boete van 1.600 euro, waarvan de helft met uitstel. (BKH)