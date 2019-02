Recensie: Restaurant Popelier (Gooik) Michiel Elinckx

06 februari 2019

11u54 0 Gooik In de glooiende velden van het Pajottenland ligt De Popelier. Een voormalig café werd omgevormd tot een hip vleesrestaurant. Onze conclusie? Je betaalt wat euro’s meer, maar de gerechten zijn van een erg hoog niveau.

In juli 2016 opende De Popelier zijn deuren. Het Gooiks vleesrestaurant staat bekend om zijn unieke ligging en kwalitatieve gerechten. Over het interieur kunnen we kort zijn: heel gezellig. Het restaurant heeft een modern jasje, de donkere tinten geven een aangename sfeer. We reserveren op zondagavond een tafeltje voor twee. Het restaurant zit niet afgeladen vol, waardoor de bediening de hele avond vlot gaat.

Voorgerecht

Starten doen we met een Gin Popelier, een gin op basis van citrusvruchten. Als hapje krijgen we een mousse van zalm met chorizo en een aardpeersoepje. Op beide hapjes is niets aan te merken. Een zeer goede opener van de avond. Als voorgerecht kiest mijn tafelgenote voor Sint-Jakobsnoten met zwarte pens (19 euro). Het gerecht is overgoten met een héérlijk botersausje. Als voorgerecht is het een echte voltreffer.

Ik neem een rundscarpaccio van Holstein (21 euro). Het gerijpte rundvlees heeft een erg volle smaak. Met een vleugje olijfolie en balsamico is de carpaccio een genot in de mond. Het Holstein-vlees is duidelijk van hogere kwaliteit dan de normale brasserie-carpaccio.

Hoofdgerecht

Voor het hoofdgerecht kiest mijn tafelgenote voor een van de paradepaardjes van De Popelier. Op de kaart is er keuze uit 7 gerechten met gerijpt vlees. Ze kiest voor een steak van Limousin-vlees (45 euro). De prijzen van gerijpt vlees liggen gevoelig hoger dan de normale vleesgerechten, maar dat is het zeker waard. Het Limousin-vlees heeft een ongekende malsheid en is erg sappig. Iedere hap vlees smelt gewoon in de mond. Ook de bijbehorende bearnaise is gemaakt volgens de regels van de kunst.

Ik neem een Rib-eye Black Angus (30 euro). En ook die is gewoon perfect klaargemaakt. Misschien een puntje van kritiek? Aan het vlees was er misschien iets te veel vet. Om volledig in de Pajotse sfeer te komen, neem ik een Geuze Boon (6 euro) bij het hoofdgerecht.

Ook het dessert stelt niet teleur. We kiezen voor een Peer Popelier (9,50 euro) - een peer bedrenkeld met suikerwater, met daarbij een bolletje ijs, chocolademousse en amandelschilfers. Als vleesrestaurant bewijst De Popelier dat ze ook op het vlak van desserts hun mannetje kunnen staan. De peer is erg lekker, maar misschien wel wat veel als afsluiter. Toch was dit een waardig slotstuk van een heerlijk menu.

Wie naar de Popelier gaat, betaalt iets meer dan in een normale brasserie, maar in de plaats krijg je de beste vleesgerechten voorgeschoteld. Ons oordeel? Een absolute aanrader.

Bediening: 8/10

Comfort: 7,5/10

Eten: 8,5/10

Vier sterren

Praktische info

Voorgerecht: van 15 euro tot 23 euro

Hoofdgerecht: van 25 euro tot 45 euro

Dessert: van 7 euro tot 10 euro

Restaurant Popelier

Populierenstraat 8, 1755 Gooik

Telefoon: 0477 18 19 51

Website: www.restaurantpopelier.be

Openingsuren

Donderdag: 18.30-21.30

Vrijdag: 12.00-14.30, 18.30-21.30

Zaterdag: 18.30-21.30

Zondag en maandag: 12.00-14.30, 18.30-21.30

Dinsdag en woensdag: gesloten