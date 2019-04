Ravotten met Charlotte van Sportigo

Marc Colpaert

16 april 2019

07u28 2

In de beweegtuin van Gooik waren heel wat kinderen aan het ravotten met Charlotte van Sportigo. In totaal waren ze met meer dan 100 kinderen tijdens het sportkamp van Sportigo,(wat staat voor Sport in Gooik), in en rond de Koornmolen in Gooik. “Omdat het goed weer is vandaag spelen we spelletjes in de beweegtuin en dat vinden de kinderen best wel leuk”, vertelde Charlotte. Naast het spelen van heel wat balspelletjes was er tevens tijd om wat te knutselen en ze gingen zelfs en half dagje zwemmen. Maar als de zon scheen, waren heel wat kinderen samen met hun monitoren buiten te vinden en ze amuseerden zich dan ook in het prille lentezonnetje.