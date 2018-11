Puike sportprestaties voor Lotte Een topper in het speerwerpen Marc Colpaert

28 november 2018

Lotte Huvenne werd in het clubhuis in Gooik gehuldigd voor haar puike sportprestaties in het speerwerpen tijdens het afgelopen jaar. Lotte is vandaag al 10 jaar bezig met atletiek en het begon allemaal met hockeybal te spelen. “Dit lukte zo goed en toen zag ik het speerwerpen op de televisie, ik vond dat zo fascinerend dat ik dat ook wou kunnen. Zo begon ik te oefenen voor deze sport”, vertelde Lotte. Nu traint ze 2 tot 3 keer in de week en dit zowel op kracht, techniek als op conditie. En dat leverde haar enkele mooie prestaties op: ze werd de beste tijdens het Kampioenschap Speerwerpen in Vlaams-Brabant, pakte zilver op het Kampioenschap van Vlaanderen en werd vijfde op het Belgisch Kampioenschap. Na het interview met Kris Baert kreeg ze van de gemeente Gooik ook nog een sporttoiletzak mee naar huis. MCT