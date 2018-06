Propere straatkanten? Moet wel lukken! 26 juni 2018

02u28 0 Gooik De straatkanten in Gooik kunnen voortaan en pak eenvoudiger gereinigd worden, dankzij een nieuwe borstel- en veegmachine van 140.000 euro.

Eddy Pasteleurs mocht uit handen van schepen Herman Anthoons (CD&V) de sleutels van de nieuwe machine in ontvangst nemen. Voor die er was, moesten de arbeiders gebruikmaken van een tractor met aanhangwagen om de straatkanten netjes te houden.





Naast het opruimen van afval zal de nieuwe machine ook ingezet worden om het onkruid te verwijderen. "We hebben meer dan honderd kilometer straatkant proper te houden, en dat kunnen we nu met één machine doen", aldus schepen Anthoons. "Bovendien kunnen we die ook gebruiken voor pakweg het sneeuwvrij maken van fietspaden." (MCT)