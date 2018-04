Propere Kesterheide? Bedank Rudy en Lieve maar! 11 april 2018

02u30 0 Gooik Ook al gezien dat de straten rond de Kesterheide er netjes bijliggen? Dan mag u zeker Rudy Van Oudenhove en Lieve Thollebeek bedanken.

Tien jaar geleden lanceerde het Gooikse gemeentebestuur een oproep naar vrijwilligers voor het Keep It Clean-programma. "Vandaag gaan die vrijwilligers ongeveer twee derde van alle straten in Gooik af, op zoek naar zwerfvuil", zegt schepen Simon De Boeck (CD&V). "We zijn uiteraard zeer blij dat we op hun inzet kunnen rekenen."





Steeds meer zwerfvuil

Twee van die vrijwilligers houden intussen al tien jaar de straten rond de Kesterheide, het hoogste punt van het Pajottenland, netjes. "Na al die jaren moeten we helaas vaststellen dat de hoeveelheid zwerfvuil niet slinkt, integendeel", vertelt Rudy. "Vorige week hadden we nog enkele straten opgeruimd en nu liggen er al opnieuw blikjes in de berm." Bierblikjes maken dan ook de hoofdmoot uit van wat Rudy en Lieve vinden. Al ligt er soms ook wat kledij rond te slingeren. "De laatste tijd stellen we ook vast dat sommigen het blijkbaar leuk vinden om flessen en blikjes enkele meters ver in de weides te gooien, waardoor wij ze niet kunnen oprapen", geeft Lieve nog mee. Al weerhoudt dat het duo er niet van om nog enkele jaren door te gaan met het netjes houden van de Kesterheide en omgeving. (MCT)