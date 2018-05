Premie voor bewoonde zwaluwnesten 25 mei 2018

Wie een bewoonde zwaluwnest onder de dakrand van zijn huis heeft, krijgt daarvoor subsidies. De vogels hebben het de laatste jaren niet makkelijk. Daarom geeft de Milieu- en Landbouwraad van Gooik een subsidie om de zwaluwen te helpen. Elke dag vangen twee zwaluwen tot 9.000 insecten als voedsel voor hun jongen. De diertjes zijn dus prima insectenverdelgers. Eigenaars van een zwaluwnest aan hun woning of ander gebouw in Gooik kunnen dit jaar een premie krijgen van de Gooikse milieu- en Landbouwraad. De premie bedraagt 10 euro per bewoond nest met een maximum van tien nesten.





Meer info is te vinden op: www.gooik.be (MCT)