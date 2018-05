Politie wil trajectcontrole op N28 (maar gemeente betaalt rekening liever niet) 05 mei 2018

02u48 0 Gooik Korpschef Marc Hellinckx is gewonnen voor het idee om een extra trajectcontrole in te voeren langs de Ninoofsesteenweg (N28). Die zou er komen tussen het kruispunt met de Hoevestraat/Strijlandstraat en het centrum van Leerbeek, in de rijrichting Halle.

Op het bewuste kruispunt staat vandaag nog een analoge flitspaal. "We weten dat de hogere overheid van plan is om al die klassieke flitspalen op termijn te vervangen door camera's die trajectcontrole kunnen uitvoeren", zegt Hellinckx. "Het zou dan ook een goede zaak zijn om die visie ook vorm te geven aan de Ninoofsesteenweg. Kijk ook maar eens naar de resultaten van de trajectcontrole in Lennik: sinds die camera's er staan, hebben we daar geen ongevallen meer gezien. Ik ga dit voorstel dan ook binnenkort bespreken met de gemeente."





Wie betaalt?

De vraag blijft nu wie dit zal betalen: het gewest (de N28 is een gewestweg) of de gemeente zelf. Al is die laatste daar niet meteen voor te vinden, gezien de reeds op stapel staande trajectcontrole in Oetingen. "We zijn uiteraard niet tegen trajectcontrole, maar het gaat hier wel om een gewestweg", zegt burgemeester Michel Doomst (CD&V). "Als de overheid analoge flitspalen wil vervangen door trajectcontrole, dan is dat goed voor ons. Maar het prijskaartje - dat toch al snel 100.000 euro en meer bedraagt - naar ons doorschuiven? Dat zien we niet echt zitten." (MCT)