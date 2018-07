Poelaert genomineerd voor cultuurparel 04 juli 2018

02u47 0

De cultuurraad draagt Roger Poelaert voor als laureaat voor de Cultuurparel 2018. Poelaert is meer dan 10 jaar verbonden aan de Heemkundige Kring Gooik en schreef vorig jaar nog een boek over de gewezen champetter Lucien Persoons uit Oetingen. "Hij heeft tal van bijdragen geleverd aan heel wat van onze tijdschriften en werkte ook samen met andere mensen aan enkele speciale uitgaven. Hij is dan ook altijd wel met iets bezig", vertelde voorzitter van de Heemkundige Kring Jean-Paul De Loecker. Roger zelf is blij met de nominatie, die pas in oktober van dit jaar officieel uitgereikt zal worden. "Natuurlijk doet het plezier dat de leden van de cultuurraad mij met algemeenheid van stemmen hebben voorgedragen om de cultuurparel in ontvangst te nemen", aldus Poelaert. (MCT)