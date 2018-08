Plukteam voor hoogstamfruit 03 augustus 2018

Het plukteam van het Regionaal Landschap Pajottenland en Zennevallei is op zoek naar mensen met hoogstamfruitbomen of mensen die willen komen helpen als plukker. Steeds meer eigenaars komen er niet aan toe om hun hoogstamfruitbomen geplukt te krijgen. Een droevig zicht, al dat lekkere fruit dat aan de boom rot of op de grond valt. De vrijwilligers van het plukteam Pajottenland & Zennevallei bieden dan ook gratis hun diensten aan. De oogst wordt in overleg verdeeld tussen plukker en eigenaar van de boomgaard. Wie dus een boomgaard heeft en zelf geen tijd heeft om te plukken, of wie het plukteam wil komen versterken, mag contact opnemen met: www.pajot-zenne.be/plukteam (MCT)