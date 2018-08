Pierre en Eliane zijn 50 jaar gehuwd 09 augustus 2018

Pierre Lissens en Eliane De Corte vierden met familie en vrienden hun gouden huwelijksverjaardag. Ze zijn allebei afkomstig uit Leerbeek, maar ze leerden elkaar pas echt kennen op de tram naar Brussel. Ze werden verliefd, trouwden en kregen twee dochters - Fabienne en Sabrina - en een kleindochter, Margo. Eliane was administratief bediende, Pierre werkte meer dan 30 jaar als bankbediende, eerst bij BBL, later bij ING. Zo was hij onder meer jaren kantoordirecteur in Ternat. Pierre gaat graag nog een balletje gooien bij de Leerbollen (petanque) in Leerbeek, Eliane gaat graag wandelen.





(MCT)