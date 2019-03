Piepers plaatsen paddenschermen op de Kesterheide Marc Colpaert

02 maart 2019

15u00 0

Enkele kinderen de ‘Piepers’van JNM Pajottenland, gingen samen met leden van Natuurpunt aan de slag om paddenschermen te plaatsen op de Kesterheide. Op zaterdag trokken een tiental kinderen naar de Heidestraat en de Kesterheide, gewapend met schermen, palen en hamers. “De bedoeling is dat we vandaag hopelijk een tweehonderdtal meters schermen kunnen plaatsen in de berm”, vertelde Alwin Loeckx van Natuurpunt. Hij kon hiervoor rekenen op enkele enthousiaste leden van de JNM. Om de zoveel meters worden achter de schermen emmers geplaatst, waar de padden dan invallen, wanneer ze de schermen volgen. Met enkele buurtbewoners werd overeen gekomen dat ze op regelmatige tijdstippen eens zullen komen kijken en indien nodig de padden veilig de straat zullen overzetten. De padden zijn ieder jaar op weg naar een vijver die wat verderop ligt, maar hiervoor moeten ze de straat oversteken en dat is natuurlijk heel gevaarlijk. Daarom ook dat ze een helpende hand kregen van JNM en Natuurpunt. MCT