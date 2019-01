Phong en Luan helpen u graag om gelukkig te zijn Marc Colpaert

28 januari 2019

21u50 0

Phong Huynh(37) en Luan Doan(34), twee neven met Vietnamese roots uit Gooik, die de kans kregen op te groeien in onze Westerse wereld, zijn sinds vorig jaar gestart met een coaching

bedrijfje Funda-Mental, hun taak mensen gelukkig te maken. Hun missie is om zoveel mogelijk mensen te inspireren zichzelf te durven zijn, in deze toch wel soms te snel evoluerende en prestatiegerichte maatschappij. Sessies kunnen zowel bij de klant thuis als in een bosrijke omgeving doorgaan, zolang de klant er zich maar goed bij voelt

Phong en Luan streefden jarenlang het geluk na, zowel privé als professioneel, waarbij ze vaak trachten te voldoen aan de verwachtingen van anderen. “De vraag of we op deze wijze écht gelukkig zouden worden, bleef ons echter achtervolgen. Dus besloten we een moment stil te staan bij wat ons drijft in het leven, wat ons gelukkig maakt. Door zelfreflectie en open dialoog inspireerden we elkaar om moedig te durven graven naar het antwoord. We kwamen tot de conclusie dat de kloof tussen onze denk- en leefwereld groter was, dan we ooit hadden durven denken. We beseften dat we onze eigenheid doorheen de jaren ontgroeid waren en we eerder ‘geleefd’ werden. Vanuit dit standpunt zijn we gestart met ons project: elke dag opnieuw moedig de uitdaging aangaan om jezelf te durven zijn in elke situatie!”, vertelde Phong.

Met hun eigen bedrijf Funda-Mental willen ze mensen die zich niet goed voelen in hun vel, of die willen veranderen van job, maar niet durven of bepaalde verwachtingen in hun leven niet durven te realiseren, nu helpen om dit doel te bereiken. Ze plannen altijd eerst een persoonlijk gesprek in om kennis te maken en elkaar beter te leren kennen. Zodra ze een duidelijk beeld hebben van wie je bent, gaan ze samen met de klant op zoek om hun geluk te ontdekken en hoe je dit kan vasthouden. Dit doen ze aan de hand van hun ‘DURF’ visie. Dat is durven stilstaan, durven moedig zijn, durven kiezen, open staan voor zelfreflectie, maar ook zelfvertrouwen en respect opbouwen, evenwicht zoeken, energie opnemen en behouden en evenwicht zoeken in het leven. “Wij doen de sessie altijd met ons beiden, een van ons beide spreekt zo kan de andere de klant observeren, wat heel belangrijk is. Waar de sessies doorgaan is ook van belang, dit kan zijn bij de klant thuis, maar ook in een bos of in een drukke stad, hangt af van de persoon. We willen mensen hun eigen laten zijn, maar daarvoor moeten ze niet uit hun comfortzone stappen en niet ergens in een kil kantoortje hun problemen of frustraties op tafel leggen, we spreken af opeen plaats waar ze zich goed voelen. Wij blijven de mensen ook helpen tot ze hun doel bereikt hebben”, besluit Luan. Een sessie bij Phong en Luan kost 50 euro, meer informatie kan men vinden op www.funda-mental.be. MCT