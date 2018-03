Petanquespelers zoeken locatie voor wintermaanden 28 maart 2018

02u29 0 Gooik De gemeente Gooik is op zoek naar een geschikte locatie voor de vele petanquers die ook in de winter een balletje willen gooien. In de begroting werd daarom 5.000 euro ingepland.

Het waren de leden van de petanqueclub uit Oetingen die enige tijd geleden aan de alarmbel trokken. "Zij moeten in de winterperiode uitwijken naar Denderleeuw om hun sport te beoefenen", zegt schepen Herman Anthoons (CD&V). "Daarom zijn we nu zelf op zoek naar een geschikte locatie. We zoeken een leegstaande schuur of een ander gebouw in onze gemeente dat verwarmd kan worden en waar we enkele petanquebanen in kunnen aanleggen." Wie een geschikte ruimte heeft, mag altijd contact opnemen met de gemeente. (MCT)