Petanquers zonder naan terug aan de slag

Marc Colpaert

15 april 2019

Een groepje bewoners van Strijland zijn deze maand opnieuw gestart met een balletje te gooien op hun petanqueterrein ter hoogte van de Koornmolen in Gooik. Vanaf de maand april kan men een tiental vrienden elke woensdagnamiddag aan het werk zien op de petanquebaan naast de Koornmolen. “Onze vereniging heeft niet echt een naam en dat is ook niet nodig. Wij komen hier gewoon een balletje gooien,wij spelen geen competitie, maar zuiver voor ons plezier en het is hier super gezellig”, legt Roger Schoukens uit. Wie tijd heeft op woensdagnamiddag is welkom voor een spelletje. Zelfs bij regen is er geen probleem want sinds vorig jaar werd een overkapping geplaatst over de twee petanqueterreinen.