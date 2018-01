Petanqueclub houdt verkleedpartij 31 januari 2018

De Petanqueclub Oetingen riep haar leden op om zich te verkleden en zo een eerste keer samen te komen om een balletje te gooien op hun terrein in het centrum van Oetingen. "Wij zullen er hier vanavond een leuke avond van maken, het is natuurlijk een manier om onze vrienden een gelukkig jaar te wensen, maar we hebben ook gezorgd voor enkele ludieke prijzen, zoals een zak aardappelen of citroenen voor de winnaars van vanavond", vertelt Geert Vierendeel. De petanquers gaan pas officieel van start vanaf de maand maart.





(MCT)