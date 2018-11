Pater Frits kreeg wat lekkers mee naar huis Voor zijn grote inzet voor de Sint-Hubertusviering Marc Colpaert

06 november 2018

11u21 0

Pater Frits Timmermans kreeg van de gemeente Gooik een lekkere fles bier mee naar huis,dit om zijn grote inzet voor de Sint-Hubertusviering in Gooik. Al jaren wordt er voor de Woestijnkapel de Sint-Hubertusviering georganiserd, begin november. Het is de plaats waar heel wat honden en paarden gewijdt worden en er gaat tevens een misviering door. Al 12 jaar is pater Frits van de partij om deze taak op zich te nemen en hij doet dit heel graag. “Wij hebben geluk want het zal vandaag weer een mooie dag worden. In die twaalf jaar dat ik deze viering doe, heeft het nog maar één keer geregend en dan was dit nog juist na de viering “, lachte pater Frits. “Wij vinden het belangrijk dat deze traditie niet verloren gaat en daarom willen wij dan ook de pater hiervoor danken en daarom dat wij deze kleine attentie(een grote fles Guukeneir bier,red.) aan hem willen geven”,zei schepen Inge Jacobs(CD&V). Ze hoopt dan ook samen met de gemeente Gooik dat ze nog vele jaren op pater Frits mogen rekenen voor deze Sint-Hubertusviering. MCT