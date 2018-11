Parking pas tegen het einde van het jaar klaar? Een deel van de kasseien liggen er al Marc Colpaert

29 november 2018

17u08 2

De nieuwe parkeerstrook achter het jeudhuis Guuk, in het centrum van de gemeente, zal ten vroegste eind dit jaar klaar zijn, of drie maanden later dan voorzien. Normaal moest het parkeereiland al in september geopend worden, maar door vertragingen zijn de werken nog steeds niet klaar. De betonnen grondlaag, de klinkers en de grasdallen liggen er al, het is de bedoeling dat in totaal een 40 tal voertuigen hier een parkeerplaats kunnen vinden en niet langer meer in het centrum van de gemeente. Er zullen tevens enkele laadpalen voorzien worden voor electrische voertuigen en aan de ingang - langs de kant van het centrum - komt een bord met daarop de verwijzing hoeveel plaatsen er nog vrij zijn. Vanuit het centrum van de gemeente lopen de kasseien via de inrit door naar de parkeerstrip, een grote rechthoek vol klinkers en grasdallen. “Er zijn nogal wat vertragingen geweest, zo moesten we twee weken op de grasdallen wachten. Ondertussen zijn ze gestart met de aanleg van de inrit met kasseien, dat toch nog een tijdje zal in beslag nemen. Als alles loopt zoals het nu voorzien is gaan we tegen het einde van dit jaar de parking kunnen openstellen”, legt eerste schepen Simon De Boeck(CD&V) uit. MCT