Over twee jaar moet kerk weer blinken RESTAURATIE BESCHERMD GEBEDSHUIS BEGONNEN MARC COLPAERT

04 april 2018

02u31 0 Gooik In de beschermde Sint-Pieterskerk, die al sinds 2015 gesloten is om veiligheidsredenen, zijn de restauratiewerken van start gegaan. Die nemen twee jaar in beslag, waarna de kerk enkel nog gebruikt zal worden voor trouw- en doopvieringen, en culturele activiteiten.

De Sint-Pieterskerk in Leerbeek is een opmerkelijk gaaf voorbeeld van een classicistische plattelandskerk, en wordt al sinds 2000 beschermd als monument. De kerk maakt ook deel uit van het beschermde dorpsgezicht van Leerbeek. Maar om veiligheidsredenen - er vielen al stukken steen uit het plafond - kan het publiek er al sinds 2015 niet meer binnen. Bij wijze van lapmiddel werd enkele jaren geleden een groot vangnet in de kerk opgehangen om de vallende stenen op te vangen. Maar dat moet dus naar het verleden verwezen worden.





2 miljoen euro

Jarenlang probeerde het Gooikse gemeentebestuur de nodige subsidies los te krijgen voor de broodnodige restauratiewerken. En dat geld is er nu ook. De kosten worden geraamd op 2 miljoen euro, waarvan 1,56 miljoen euro op tafel gelegd wordt door Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Geert Bourgeois. De rest is voor rekening van de gemeente zelf en de kerkraad. "Ik ben al sinds 1989 bezig met dit dossier", zegt Herman Cornelis van architectenbureau Studio Roma. "Het hoeft dan ook geen betoog dat ik erg blij ben met de start van de werken."





Omwonenden kregen intussen meer informatie over de werken. "Na meer dan twintig jaar van vooronderzoeken kan er nu begonnen worden met de toren", pikt burgemeester Michel Doomst (CD&V) in. "De kerkhaan werd intussen al verwijderd en zal hersteld worden. Daarna volgen het interieur en de buitengevel." In de kerk zelf worden de elektriciteitsvoorziening en de verwarming volledig vernieuwd, net als de glasramen. De kerkhofmuur wordt dan weer verstevigd met een betonnen achterwand, die de druk van de aarde moet wegnemen. Overigens zal ook de kerkhofmuur zelf gerestaureerd worden.





Orgel volgt later

Het beschermde orgel van de Sint-Pieterskerk zal in een later stadium nog gerestaureerd worden. Die ingreep heeft een prijskaartje van 250.000 euro. Het instrument werd intussen al gedemonteerd en ondergebracht in een depot in het PIVO in Asse. Eens alle werken achter de rug zijn, zal de Sint-Pieterskerk alleen nog gebruikt worden voor trouwpartijen en doopvieringen. Ook culturele activiteiten zoals orgelconcerten zullen er mogelijk zijn. En er zal ook beter samengewerkt worden met de kerkgemeenschap van Pepingen.