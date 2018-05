Oudste buurtfeest blaast 30 kaarsjes uit 30 mei 2018

De inwoners van de Lindestraat hebben zopas hun dertigste buurtfeest gevierd. Marcia Van Bellinghen en Julien Pletinckx lagen aan de basis van het buurtfeest. "Toen in onze straat het laatste communiefeest achter de rug was, waren er geen feesten meer en zo kwam ik samen met Julien op het idee om het over een andere boeg te gooien", vertelde Marcia.





Het werd een succesverhaal, want sindsdien is er nooit een jaar geweest dat er geen buurtfeest was in de Lindestraat. Gezien het dit jaar de dertigste editie was, werd de dag ingezet met een ontbijt. Nadien trok een 30-tal mensen met de bus naar brouwerij Bosteels in Dendermonde. Na de uitstap kwamen alle bewoners - ongeveer een zestigtal - samen om te genieten van een barbecue en werd er nog een aardig feestje gevierd dat doorliep tot een stuk in de nacht. (MCT)