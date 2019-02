Ouders kwamen een kijkje nemen in De Bron Marc Colpaert

08 februari 2019

Heel wat ouders uit Oetingen kwamen een kijkje nemen in de kleuterschool van de Vrije Gesubsidieerde School De Bron in Oetingen. Directeur Marleen Verckens samen met de juffen: Kathleen, Ann, Tilly en Veronique zetten de deuren van hun klaslokalen open. “Op deze manier krijgen de mensen die hun kindje eventueel bij ons willen inschrijven al een duidelijker beeld over onze fijne school”, zei directeur Verckens. Vandaag komen er al 65 kleuters naar deze school, die gelegen is pal in het centrum van Oetingen. “Onze capaciteit is zeker 100 kleuters dus met wachtlijsten hoeven wij zeker nog niet te werken”, aldus de directie. Om daadwerkelijk hun kindje in te schrijven moeten de ouders nog wachten tot volgende maand.