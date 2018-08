Opvallend netjes na Pareltjesworp 17 augustus 2018

Het is u misschien niet opgevallen, maar na de Pareltjesworp op woensdag was het plein voor het gemeentehuis opvallend proper. Al enkele jaren doet de gemeente haar best om het afval tijdens evenementen zoveel mogelijk te beperken. "Wij zetten elk jaar tijdens de Pareltjesworp extra vuilnisbakken voor het gemeentehuis. Daar konden de mensen dan hun papiertje dat rond de chocolade pareltjes zit, weggooien", verklaart burgemeester Michel Doomst (CD&V). Dit jaar werd tijdens het evenement zelf verschillende keren benadrukt dat er voldoende vuilnisbakken stonden om geen afval op de grond achter te laten. En met succes, want op enkele papiertje na zag het gemeenteplein er heel proper uit nadien. (MCT)