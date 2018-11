Opnieuw vertraging voor bouw politiehuis Tom Vierendeels

15 november 2018

15u37 0 Gooik De bouw van het nieuwe politiecommissariaat in Kester heeft opnieuw vertraging opgelopen. Het dossier zit momenteel in beroep bij de provincie. Er lijkt zo maar geen einde te komen aan de lange lijdensweg. “Intriest”, zucht korpschef Marc Hellinckx.

Een processie van Echternach. Het bouwdossier van het nieuwe politiehuis voor de zone Pajottenland valt niet anders te omschrijven. Voor de zoveelste keer is er door de voormalige eigenaars van de grond waar de politie wil bouwen in beroep gegaan. “Momenteel moet de bestendige deputatie van de provincie zich buigen over het dossier”, verklaart Marc Hellinckx. “De voormalige eigenaars zijn in beroep gegaan tegen de omgevingsvergunning -voorheen bouwvergunning red.- die de gemeente Gooik heeft afgeleverd. Tot begin september liep een openbaar onderzoek en er kwamen enkele bezwaarschriften binnen. Rekening houdend met de bezwaren werd vermoedelijk eind september de vergunning afgeleverd door de gemeente. Tot 6 oktober kon hiertegen alsnog bezwaar worden ingediend en op 5 oktober gebeurde dat.” Hellinckx koesterde in maart de hoop om eind september of begin oktober met de werkzaamheden op het terrein te starten. “In principe kunnen de bouwplannen nu geen vertraging meer oplopen, maar zeg uiteraard nooit nooit”, klonk het toen profetisch.

Vertragingsmanoeuvres

“Het gaat opnieuw om vertragingsmanoeuvres en dezelfde bezwaren die werden ingediend bij de onteigening, de opstelling van het RUP enzovoort worden aangehaald”, zegt de korpschef. “Intriest, zeker omdat er geen eigenbelang meespeelt. Het nieuwe gebouw is er voor de maatschappij. Misschien spelen voor de ‘klagers’ andere belangen mee, maar het is jammer dat de politie daarvan het slachtoffer moet worden.”

Laatste mogelijke procedure

De deputatie moet nu een hoorzitting organiseren om te luisteren naar de bezwaren van de klagers. “De omgevingsvergunning kan geschorst worden”, klinkt het. “We staan echter recht in onze schoenen en hebben in het verleden bij elke procedure wel al gelijk gekregen. Als dat toch het geval is moet het proces van de omgevingsvergunning herdaan worden. Als de deputatie de ‘klagers’ niet volgt, dan kan er gestart worden van zodra er een uitspraak is. Dan kan er nog altijd tegen die beslissing in beroep worden gegaan bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen, maar dat werkt niet opschortend.”

Nieuwe startdatum

Of de bouw dan dit jaar nog kan starten? “Eerst moet een groot archeologisch onderzoek plaatsvinden”, weet Hellinckx. “Die gaan ook niet graven als de grond bevroren is. Veel zal dus afhangen van de weersomstandigheden. Normaal gezien had het gebouw er nu al moeten staan en konden we in deze periode met de verhuis beginnen, als er niet telkens tegen alles in beroep werd gegaan.”