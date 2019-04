Opnieuw afval gedumpt aan kledingcontainers Marc Colpaert

18 april 2019

12u42 3

De gemeente Gooik is van plan om een zwerfvuilcamera te laten plaatsen ter hoogte van de kledingcontainers aan de rotonde in Gooik omdat er regelmatig gesluikstort wordt. Ter hoogte van de rotonde de Drie Hamertjes in Gooik blijkt de plaats naast de glasbol een ideale plek te zijn om afval achter te laten. Nochtans bevindt ze zich op enkele luttele meters van de drukke Edingsesteenweg. Enkele weken geleden werd er nog op dezelfde plaats een televisietoestel achtergelaten. Deze week waren het enkele vuilniszakken, veel plastic en enkele kartonnen bakken. “Ondertussen lieten enkele mensen ons al weten dat er opnieuw afval werd gedumpt. Wij gaan nu nakijken of we een extra waarschuwingsbord op deze plaats kunnen zetten en of het mogelijk is om eventueel een zwerfvuilcamera te laten plaatsen. Het moet gedaan zijn om zomaar overal afval achter te laten”, aldus een boze schepen Simon De Boeck (CD&V).

Meer over Gooik

milieuvervuiling

milieu