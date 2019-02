Open atelier bij de Academie Beeldende & Audiovisuele Kunsten Marc Colpaert

19 februari 2019

10u39 3

De Academie voor Beeldende & Audiovisuele Kunsten uit Oetingen zet de deuren van hun atelier open voor volwassenen. Op zaterdag 23 februari organiseert de Academie voor Beeldende & Audiovisuele Kunsten, in het kader van de ‘Dag van de Academies’, een open atelier voor de derde graad volwassenen - optie beeldatelier. Die dag kunnen mensen die interesse hebben eens langskomen in de academie. Dit gaat door in de lokalen van de kleuterschool in de Kloosterstraat 2 in Oetingen. MCT