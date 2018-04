Op zoek naar 15 nieuwe boomgaarden 27 april 2018

De gemeente Gooik zet samen met het Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei hun schouders onder het 'boomgaardenproject'en zijn op zoek naar mensen die de nodige grond hebben om een boomgaard aan te leggen. Gooik was tot eind jaren '60 gekend omwille van de vele hoogstamfruitboomgaarden. Hoewel deze traditie grotendeels verloren ging, merken ze sinds een tiental jaren een revival van hoogstamboomgaarden die opnieuw erkend worden voor hun waarde voor het landschap, de biodiversiteit en de streekidentiteit. Met het boomgaardenproject willen ze minstens 15 boomgaarden van diverse omvang op privéterrein in Gooik aanleggen of herstellen. Daarnaast zijn ze tevens op zoek naar plukkers voor hun plukteam te komen versterken. Meer info op: www.pajot-zenne.be (MCT)