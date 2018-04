Op paaskamp bij iMove 14 april 2018

In de lokalen van iMove, de danstempel in Oetingen, stond het jaarlijkse paaskamp op de planning. Kinderen konden er een paasmandje maken, een paaszoektocht ondernemen en natuurlijk ook heel wat dansen. Ook een sportsessie in de Koornmolen in Gooik stond op de planning.





(MCT)