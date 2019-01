Ook in beroep dreigt zware straf voor ‘fundamenteel oneerlijke’ landbouwer WHW

29 januari 2019

18u22 0 Gooik Koen V. (50) is in drie verschillende zaken voor het Brusselse hof van beroep moeten verschijnen. Het parket-generaal vordert in totaal 45 maanden cel, waarvan een deel met uitstel, voor de man die de voorbije jaren geregeld in de media kwam met verschillende incidenten.

De voorbije jaren werd V. vier keer veroordeeld. Drie van deze vier zaken kwamen vandaag voor het hof van beroep. De vierde zaak zal volgende week behandeld worden. De eerste zaak draaide om valsheid in geschrifte. Op 24 juni 2015 voerden speurders een huiszoeking uit in zijn landbouwbedrijf. Speurders dachten toen dat de agressieve boer iets te maken had met de - nog steeds niet opgehelderde - verdwijning van voormalig topvolleyballer Stephen Shittu in 2012. Uiteindelijk bleek de landbouwer hier niets mee te maken te hebben maar bij de huiszoeking veroorzaakten de agenten veel schade volgens V. Naar verluidt moesten tientallen koeien afgemaakt worden na een uierinfectie, nadat ze verkeerd gemolken waren door een speciaal team dat door de politie opgeroepen was. Met verschillende stukken van onder andere een veearts en enkele andere kennissen trok V. zelfs naar de rechter om schadevergoeding te bekomen. Zonder succes. Volgens het openbaar ministerie waren al deze stukken vervalst. De rechter veroordeelde hem in eerste aanleg tot 18 maanden cel, waarvan de helft met uitstel. Hiertegen werd beroep aangetekend. “Beklaagde is een fundamenteel oneerlijk individu, die kennissen heeft gedwongen om stukken te vervalsen zodat hij een schadevergoeding zou kunnen bekomen”, haalde het parket-generaal gisteren nogmaals uit. Nu wordt een effectieve celstraf van 2 jaar gevorderd.

Weerspannigheid en geweld

In een tweede dossier kreeg V. in 2016 12 maanden met uitstel voor weerspannigheid. Hij had het aan de stok gekregen met de politie, nadat die hem nogmaals een bezoekje gebracht had in de zaak Shittu. V. en zijn zoon gingen hierop in de clinch met de agenten en bedreigden hen. Deze zaak leverde ook zijn zoon een celstraf van zes maanden met uitstel op. Het parket-generaal vraagt de bevestiging van deze straffen. Volgende week zullen de beelden van dit incident in de rechtbank bekeken worden om uit te maken wat er exact gebeurd is.

Blanco strafregister

In een derde zaak kreeg hij -ook al in 2016- een celstraf van 9 maanden met uitstel. Volgens de rechter had hij een kennis aangespoord om zich te melden als getuige van buitensporig geweld door de politie. De verdediging vraagt de vrijspraak of de opschorting voor de tenlasteleggingen. “Mijn cliënt wordt al jaren door pers en publiek afgeschilderd als ‘de schrik van het pajottenland’. Ik zou iedereen er toch graag aan herinneren dat -aangezien tegen alle veroordelingen beroep werd aangetekend- hij tot op de dag van vandaag nog steeds beschikt over een blanco strafregister”, aldus zijn advocaat Wouter Smet. Of dit over pakweg een maand nog zo zal zijn is echter de vraag.