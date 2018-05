Onkruid op uw bord in restaurant 't Kreukeltje 01 juni 2018

02u49 0 Gooik Herman Heylens en zijn zoon Bram van restaurant 't Kreukeltje in Oetingen zijn sinds kort gestart met het bereiden van gerechten, waarvoor ze kruiden en zelfs onkruid gebruiken, dat ze gewoon langs de baan kunnen vinden.

Naast zijn passie voor het koken gaat Herman Heylens regelmatig wandelen door het Pajottenland. "Tijdens het wandelen kan ik het niet laten om te proeven van diverse kruiden of zelfs onkruid en zodoende werden mijn smaakpapillen soms getroffen door heel fijne smaken", vertelt Herman.





Vandaag wordt in zijn restaurant, waar zijn zoon Bram mee in de keuken staat, al heel veel geïnvesteerd in locale producten. De passie om met planten die gewoon in de graskant staan te werken is een paar maand terug echt gekomen, maar de interesse was er al veel vroeger. Hij gebruikt vandaag veldkers, muurkruid of koningsbloem, maar ook de bladeren van daslook. "Het is als het ware terug naar onze roots gaan door gebruik te maken van alledaagse dingen die gewoon te vinden zijn langs tal van weggeltjes op enkele tientallen meters van een straat. Kan het nog ecologischer zijn?", vragen Herman en Bram zich af. Zo maakten ze onlangs een crumble van brood en zwarte olijven met daarop een sorbet van wilde planten afgewerkt met braambes. Binnenkort komt dan de vlierbloesem aan de beurt eventueel aangevuld met andere planten. Smakelijk! (MCT)