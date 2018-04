Ongeval onder invloed: wagen zes maanden aan de kant 17 april 2018

02u43 0 Gooik O.C. werd in de Halse politierechtbank veroordeeld tot een boete van 750 euro en een rijverbod van zes maanden nadat hij onder invloed een verkeersongeval veroorzaakte.

Op 15 juli van vorig jaar raakte C. op de Assesteenweg in Gooik betrokken bij een ongeval. Er vielen twee gewonden. De politie liet de man blazen en daaruit bleek dat hij 1,47 promille alcohol in het bloed had. Dat is het equivalent van zeven glazen bier.





Het was al de zevende veroordeling voor O.C. en politierechter Johan Van Laethem toonde zich dan ook niet mals. "Hij mag blij zijn dat de slachtoffers er geen blijvende letsels aan hebben overgehouden", sprak hij. "Zijn rijgedrag was absoluut onverantwoord." (MEN)