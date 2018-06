Onderhoud zwembad gaat mis: chemisch goedje komt vrij 13 juni 2018

02u24 0

Ploegen van brandweerzone Vlaams-Brabant West moesten gisteren uitrukken naar een woning in de Molenstraat. Daar was iets verkeerd gegaan bij het onderhoud van het binnenzwembad.





De bewoner had er per ongeluk chloor en zoutzuur bij elkaar gegoten, met een stevige chemische reactie tot gevolg. Er kwamen dampen en heel wat warmte vrij. Brandweermannen in beschermende pakken haalden de producten naar buiten en verluchtten de woning en het zwembad. De bewoner werd in de ziekenwagen onderzocht, maar hoefde niet afgevoerd te worden. Na een uur zat de interventie er op. (TVP)