Omer De Leeuw stopt als voorzitter Natuurpunt Marc Colpaert

24 februari 2019

16u12 2

Omer de Leeuw uit Oetingen(63) stopt als voorzitter van Natuurpunt Gooik en wordt tijdelijk vervangen door Alwin Loeckx. Natuurpunt is bij deze op zoek naar mensen om hun bestuur te versterken en wie weet om de nieuwe voorzitter te worden.

Omer De Leeuw was pas sinds vorig jaar voorzitter van Natuurpunt en had nochtans heel wat ideeën om Natuurpunt steviger uit te bouwen in Gooik. “Het is belangrijk om goed samen te werken met vrijwilligers, verenigingen en buurafdelingen van Natuurpunt. We kunnen dit doen door beter te communiceren over wat we willen bereiken en ook meer mensen te betrekken als vrijwilliger in ons beheerteam, of als deelnemers aan onze activiteiten”, vertelde hij toen. Begin dit jaar kondigde hij plots zijn ontslag aan als voorzitter. “Het is niet dat ik het niet graag deed, het was een zeer boeiend jaar, maar ik vertrek binnenkort naar Zuid-Frankrijk, om er te gaan wonen. Op een bepaalde leeftijd moet je keuzes maken en dus kies ik voor het buitenland, het warme klimaat de rust, zeg maar een ander leven. Ik ga er meer rust vinden en het is beter voor mijn gezondheid dan hier in het Pajottenland, al zal ik Gooik zeer zeker missen”, zegt Omer.

Door het vertrek van Omer zal Alwin Loeckx, de vorige voorzitter, opnieuw de fakkel overnemen. “Het is echter niet de bedoeling dat ik dit blijf doen. Wij gaan dan ook op zoek naar nieuwe mensen die het bestuur van Natuurpunt kunnen versterken en wie weet vinden wij dan wel in een grotere groep een opvolger voor Omer als voorzitter van Natuurpunt”, besluit Loeckx. Wie interesse heeft om toe te treden tot het bestuur van Natuurpunt mag steeds een seintje geven aan Alwin op het nummer 0494/23.63.49. MCT