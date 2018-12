OKRA Oetingen bestaat 60 jaar en dat werd gevierd Marc Colpaert

20 december 2018

15u21 2

De OKRA afdeling Oetingen bestaat zestig jaar en dat werd gevierd met een feestmaal in de zaal Elckerlyc in Oetingen. In 1958 werd OKRA Oetingen gesticht door Pastoor Dierickx, voorzitter Jozef Paternoster, ondervoorzitter Eduard Van Nooten, Frans Bosmans en Julien Bombaert. In die tijd bestonden de vergaderingen uit maandelijkse samenkomsten, de zogenaamde koffietafel en soms eens een kleine uitstap per jaar. Vandaag zestig jaar later is dit wel even anders. Tijdens een vergadering leggen ze nog geregeld een kaartje, de vrouwen breien erop los en sommigen gaan de benen losgooien op de dansvloer. “Wandelen doen we niet meer, onze mensen worden wat ouder en dat lukt niet meer zo goed. Maar vandaag gaan we ons nog eens goed amuseren, er is eten en drinken en er is muziek, meer moet dat niet zijn”, aldus voorzitter Michel Tresignie.