Oefenterrein voor leerling-bestuurders gezocht 30 januari 2018

Gooik is op zoek naar een terrein waar leerling-bestuurders hun vaardigheden kunnen oefenen. "Wie zich vandaag wil voorbereiden op het praktijkexamen, vindt daar in Gooik nergens een terrein voor", zegt schepen Gunther De Wilde (CD&V). "De aanleg van een oefenterrein hoeft evenwel niet veel te kosten: belijning, kegels en oefenhekken zijn voldoende." Wie de gemeente kan helpen, mag schepen De Wilde contacteren via 0478/27.20.52. (MCT)