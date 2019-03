Nu ook landbouwers tegen de ruilverkaveling Ze overhandigden een petitie aan de minister Marc Colpaert

26 maart 2019

Nadat eerder al bijna 1.000 bezwaarschriften werden ingediend tegen de ruilverkaveling in Gooik werd nu een petitie met 54 handtekeningen van landbouwers - die ook tegen de ruilverkaveling zijn - overgemaakt aan het kabinet van minister Koen Van den Heuvel.

Al sinds 2008 loopt de procedure van de ruilverkaveling in Gooik. Toen werd door 24 landbouwers deze ruilverkaveling aangevraagd, omdat werd gedacht dat dit een goede zaak zou zijn voor hun bedrijf en de streek. Vandaag liggen de kaarten blijkbaar anders en vrezen de landbouwers dat deze ruilverkaveling de deur open zet voor de monocultuur en de industriële landbouw. Dit kan tevens de doodsteek zijn voor het gekende Pajotse landschap zoals het er vandaag uitziet, denken de landbouwers. Ze zijn meer voorstander voor een systeem van vrijwillige ruilverkaveling, waarbij boeren onderling gronden kunnen ruilen als ze dat zelf willen. Dit zou heel wat minder geld kosten vertellen ze in hun petitie. Deze hebben ze ondertussen overgemaakt op het kabinet van de bevoegde minister Koen Van den Heuvel, die later dit jaar een beslissing moet nemen in het dossier van de ruilverkaveling voor Gooik.

“Het is natuurlijk belangrijk om te weten wat de bezwaren zijn van deze mensen”, zegt burgemeester Michel Doomst(CD&V), die vandaag nog steeds voorstander is van deze ruilverkaveling. Hij kan begrijpen dat landbouwers zich vragen stellen, zoals wat gaat deze ruilverkaveling doen met mijn bedrijf. Daarom was er ook een openbaar onderzoek om al die vragen te beantwoorden. “Er werden al heel wat bezwaarschriften ingediend en we proberen om deze klachten zo goed mogelijk te behandelen. Want wij zijn nog steeds van oordeel dat de ruilverkaveling een goede zaak is voor de hele regio. Het gaat niet louter meer over de landbouw alleen, maar over veel meer en onze regio kan er heel wat bij winnen”, aldus de burgemeester.