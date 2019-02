Nu inschrijven voor tweedehandsbeurs KVLV Marc Colpaert

13 februari 2019

10u23 0

De Gooikse vrouwen met vaart (KVLV) organiseren een tweedehandsbeurs in De Cam in Gooik op zondag 24 februari. Wie nog vlug wat speelgoed, kinderkledij of babyartikelen op overschot heeft, kan die gaan verkopen tijdens de tweedehandsbeurs. Een tafel reserveren kost 8 euro voor KVLV-leden en 10 euro voor niet-leden, inclusief een drankje. “Mensen die iets willen verkopen die dag moeten zich wel inschrijven voor 18 februari”, vertelt Ingrid Verbrugghe. De tweedehandsbeurs gaat door op zondag 24 februari van 14 tot 16 uur en de toegang is gratis. Inschrijven via: kvlvbeursgooik@gmail.com.