Nu al opmerkingen over nieuwe speeltuin

25 juli 2018

De gemeente heeft nog maar pas een nieuw speelplein aangelegd in de Hazelaarswijk in Oetingen of daar komen de eerste opmerkingen al.





De bestaande speeltuin in de Hazelaarswijk zag er niet meer zo goed uit en de toestellen waren aan vervanging toe. "Wij hebben jaarlijks een budget van 15.000 euro om speeltuinen in de verschillende deelgemeenten aan te passen of te vernieuwen", zegt schepen Simon De Boeck(CD&V).





Op het pleintje aan de toegang van de wijk zijn intussen al twee kleine voetbaldoelen en een 'junglepad' geplaatst. Bart De Koker en Cindy Van Tichelen met Luna en Zoè komen nieuwsgierig een kijkje nemen. "Plezier verzekerd deze zomer", zegt De Koker. Ook enkele buurtbewoners komen een kijkje nemen. "Dit is een goede zaak, maar de struiken rond het pleintje moeten dringend gesnoeid worden. Zo is er wat meer sociale controle en zien de buurtbewoners wat er hier gebeurt", zegt een buurtbewoner. Een onthaalmoeder vindt het spijtig dat er geen speeltuigen staan voor kleinere kinderen. Schepen De Boeck verzekert op zijn beurt dat de struiken binnenkort onder handen genomen worden. "En we plaatsen een extra speeltoestel en een zandbak", aldus De Boeck. (MCT)