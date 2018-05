Ninoofsesteenweg krijgt geen ecotunnel, maar ecobrug 17 mei 2018

02u44 0 Gooik Kirsten De Weerdt en Alwin Loeckx, lijsttrekkers voor Groen in Gooik, pleiten ervoor om eindelijk een ecologische tunnel aan te leggen onder de Ninoofsesteenweg in Leerbeek. Al blijken de plannen in de voorbije jaren veranderd te zijn, want nu is er sprake van een ecobrug.

De Weerdt en Loeckx trokken gisteren zelf naar de ingekokerde beek onder de steenweg. Daar moest enkele jaren geleden al een ecologische tunnel voor dieren en zelfs mensen gekomen zijn, kwestie van de drukke baan niet te moeten oversteken. "Het verbinden van natuurgebieden is belangrijk om zoogdieren de kans te geven om veilig over te steken", zegt Loeckx. "Maar ook voor wandelaars en fietsers is dat belangrijk."





Groen Pajottenland vraagt dan ook dat er op korte termijn gestart zou worden met de aanleg van de voorgestelde ecotunnel onder de Ninoofsesteenweg, ter hoogte van de ingekokerde Hoezenbroekbeek. "Wij hebben via de VLM een project lopen om daar een ecobrug te bouwen", reageert burgemeester Michel Doomst (CD&V). "Zo kunnen we de Kesterheide en Paddenbroek op een veilige manier met elkaar verbinden. Maar om dat te kunnen doen, moesten we eerst Paddenbroek kopen - wat we vorig jaar gedaan hebben. De ecobrug zal er volgend jaar komen en daar zullen we ook subsidies voor kunnen aanvragen." (MCT)