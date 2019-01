Nieuwjaarsreceptie van Natuurpunt Marc Colpaert

21 januari 2019

14u43 0

Natuurpunt Pajottenland nodigde alle geïnteresseerden uit op haar nieuwjaarsreceptie in ‘t Jagershof in Kester. Zo konden de mensen kennismaken met de vrijwilligers van Natuurpunt in Gooik. Er werd samen een Tongsneyder heidebier of een ander drankje gedronken en ze beantwoorden graag alle vragen over de Kesterheide, beheer en de ruilverkaveling. “Het is niet toevallig dat we onze receptie hier in Kester organiseren. Want de Kesterheide is heel belangrijk voor ons”, vertelde voorzitter Alwin Loeckx. Dit jaar willen ze tevens van start gaan met een groter beheerteam voor het natuurgebied de Kesterheide. Wie zin heeft om als vrijwilliger mee de handen uit de mouwen te steken en wilt meehelpen met het hooien, snoeien of zwerfvuil ruimen op de Kesterheide, laat dan zeker iets weten via: gooik@natuurpunt-pajottenland.be of 0494/23.63.49. In Gooik zijn momenteel 130 gezinnen lid van Natuurpunt. Wie meer info wenst kan terecht op www.natuurpunt-pajottenland.be. MCT