Nieuwjaarsreceptie van CD&V Marc Colpaert

22 januari 2019

De CD&V uit Gooik gaf een nieuwjaarsreceptie voor haar leden in een zaal in Oetingen. Heel wat trouwe leden kwamen een glas drinken en een hapje eten in een gezellige sfeer. Rond de klok van 20 uur mocht minister Koen Geens(CD&V) een woordje komen vertellen aan de vele leden. Ook heel wat nieuwe CD&V gemeenteraadsleden waren te vinden tussen de mensen. Wat later op de avond kwam tevens acteur Walter De Donder, bekend als de burgemeester uit het kinderprogramma ‘Samson & Gert’ én als Kabouter Plop, maar in het echte leven burgemeester in Affligem, even langs. Heel wat jong mensen wilden maar al te graag even samen met hem op de foto. MCT