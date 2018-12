Nieuwjaarsreceptie op een andere locatie

29 december 2018

De gemeente Gooik organiseert op zondag 6 januari haar nieuwjaarsreceptie, niet in De Cam dit jaar, maar in de gemeentelijke Sportbasisschool De Oester Strijland in Gooik. Nadat de nieuwjaarsreceptie al enkele jaren doorging in De Cam, stapt de gemeente nu af van deze locatie. “Het is niet dat wij De Cam geen goede locatie vonden, maar we willen meer de kaart trekken van onze deelgemeenten. Daarom is het de bedoeling om ieder jaar op een andere locatie in een andere deelgemeente deze nieuwjaarsreceptie te organiseren”, vertelde burgemeester Michel Doomst(CD&V). Tijdens deze nieuwjaarsreceptie die van start gaat vanaf 10.30 uur en waar iedereen welkom is, zal het tevens de bedoeling zijn om enkele verdienstelijke mensen te huldigen. Wie met de wagen komt kan tevens gebruik maken van de ruime parkeermogelijkheden rond de sporthal De Koornmolen in Gooik. MCT