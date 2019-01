Nieuwjaarsdrink op nieuwe locatie Marc Colpaert

06 januari 2019

14u52 4

De gemeente Gooik organiseerde voor de eerste keer in de deelgemeente Strijland hun nieuwjaarsdrink in de nieuwe dorpsschool De Oester. Volgens burgemeester Michel Doomst(CD&V) is het de bedoeling om ieder jaar de nieuwjaarsdrink in een andere deelgemeente te organiseren. Bij aankomst mochten de mensen al eens proeven van het ‘Goyck’ bier van Koenraad Goddeau, in de school zelf was er cava of gezond fruitsap beschikbaar. Terwijl de mensen mekaar een gelukkig nieuwjaar wensten gooiden de G-Bloezers uit Gooik een aardig deuntje muziek de zaal in. De burgemeester hoopte in zijn korte speech dat ze ook in de toekomst meer zorgt kunnen dragen voor de open ruimtes in Gooik. “Onze natuur wordt steeds belangrijker en zeker voor onze kinderen en kleinkinderen”, gaf Michel Doomst nog mee. En toen was het tijd om nog een lekker glaasje te drinken op het nieuwe jaar. MCT