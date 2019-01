Nieuwjaarsdrink in de Strijlandstraat Marc Colpaert

11 januari 2019

10u09 2

Ter hoogte van de Terhagenstraat en de bocht in de Strijlandstraat werden enkele tentjes geplaatst voor de nieuwjaarsdrink van de buurtbewoners. Naast een jaarlijks buurtfeest in de zomer organiseren deze mensen telkens bij het begin van het nieuwe jaar een nieuwjaarsdrink voor de buren. “Het is al het negende jaar op rij dat we dit doen. Het is de gelegenheid om alle buren een gelukkig nieuwjaar te wensen en wat bij te kletsen”, sprak Dieter Vandersteen. Voor de aanwezigen en dat waren er een dertigtal waren er enkele Driekoningentaarten en tal van drankjes, om alles goed door te spoelen. MCT