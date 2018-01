Nieuwjaarsdrink in De Cam 02u30 0

De gemeente nodigt al haar inwoners uit op een nieuwjaardsdrink in café De Cam in Gooik op zondag 7 januari van 10.30 uur tot 12 uur. "Wij doen dit al enkele jaren, een glaasje klinken op het nieuwe jaar met onze inwoners, dat is toch telkens iets speciaals", vertelt burgemeester Michel Doomst (CD&V).





(MCT)