Nieuwe vrachtwagens voor Openbare Werken 03 april 2018

02u43 0 Gooik Het gemeentebestuur heeft 100.000 euro vrijgemaakt voor de aankoop van drie nieuwe vrachtwagens voor de dienst Openbare Werken.

De twee vrachtwagens die tegenwoordig nog door Openbare Werken gebruikt worden, zijn respectievelijk achttien en negentien jaar oud. Een vervanging dringt zich dus op. "Daarom hebben we in de begroting de aankoop voorzien van twee lichte vrachtwagens met een capaciteit van 3,5 ton, en één vrachtwagen met een laadvermogen van 7,5 ton", zegt schepen van Openbare Werken Herman Anthoons (CD&V). De vrachtwagens zullen geleverd worden met 'all weather'-banden, en een onderhoudscontract voor zes jaar.





(MCT)