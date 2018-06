Nieuwe voetbalsite krijgt vorm 29 juni 2018

02u26 1 Gooik Op het voormalige voetbalterrein van Verbroedering Strijland in de Wolvenstraat is de firma Stadsbader begonnen met de aanleg van een nieuw kunstgrasveld.

Door het hellende reliëf van het terrein waren al flink wat voorbereidende werken nodig, maar stilaan wordt het profiel van het kunstgrasveld zichtbaar. "Dat veld zal wat lager liggen dan het voormalige voetbalterrein, en wordt ook meer in een uithoek van de site aangelegd", zegt Michael Verbruggen van intercommunale Haviland. "Dat heeft allemaal te maken met het feit dat er voldoende parkeerplaatsen - minstens 140 - moesten zijn."





KV Kester-Gooik is intussen ook in eigen beheer begonnen met de bouw van een nieuw clubgebouw. Om dat te kunnen betalen, heeft de club zelf een reeks activiteiten georganiseerd, en sponsors aangetrokken. "We hebben uitgerekend dat de bouw van dit clubhuis ons 270.000 euro zal kosten", aldus voorzitter Pascal Vandercammen. "We hebben vandaag al 225.000 euro beschikbaar."





Ook het damesvoetbal en het G-voetbal krijgen een vaste stek op de site in de Wolvenstraat. Het kunstgrasveld zal vanaf eind september bespeelbaar zijn. KV Kester-Gooik hoopt enkele weken later de jeugdploegen ook op de site te kunnen onderbrengen. (MCT)