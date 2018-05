Nieuwe verlichting voor sporthal 25 mei 2018

02u45 0

De gemeente Gooik laat ledverlichting plaatsen in de sporthal Koornmolen in Strijland. Met subsidies van de Vlaamse overheid gaat de gemeente tijdens de jaarlijkse zomersluiting in juli een relighting van de sporthal doorvoeren. De bestaande tl-verlichting zal vervangen worden door zuinige led-verlichting in de sporthal en de polyvalente zaal. "Deze ingreep moet het verbruik en dus ook de kosten van onze elektriciteitsfactuur naar beneden halen. Daarnaast kan een eigen verlichting van de Finse piste er voor zorgen dat ook de verlichting van de atletiekpiste gerichter kan branden. Dit dan vooral tijdens de trainingsuren van de atletiekclub (ACP) en aangevuld met wat extra uren voor de vele vrije sporters die van de atletiekpiste gebruik maken", aldus sportschepen Gunther De Wilde (CD&V). (MCT)