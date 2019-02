Nieuwe verkeerssituatie rond de Koornmolen niet voor iedereen? Marc Colpaert

18u37 3 Gooik Blijkbaar zijn er een week na de invoering van de nieuwe verkeerssituatie rond de sporthal De Koornmolen heel wat bestuurders die zich niets aantrekken van de nieuwe regeling. Dat ondervond ook een persoon uit Gooik die de Processiestraat wilde inrijden.

In de week van 11 februari werd er ter hoogte van de Wolvenstraat en de Processiestraat in Gooik, voor een proefperiode van twee maanden, éénrichtingsverkeer ingevoerd rond de sporthal Koornmolen en de nieuwe voetbalsite even verderop in de Wolvenstraat. “Wij ijveren voor een zo vlot mogelijk verloop en voor meer veiligheid voor de zwakke weggebruiker”, vertelde schepen Simon De Boeck (CD&V) tijdens de voorstelling van het project. Daarom wilden ze, na overleg met de verschillende actoren en na advies van de politie, starten met de proefopstelling van een nieuw circulatieschema rond de sporthal, met de invoering van een éénrichtingstraat voor de Processiestraat. Maar blijkbaar vinden sommige sporters die na een training in de sporthal naar huis rijden het niet nodig om verplicht rond te rijden. “Op een avond reed ik naar de sporthal en plots kwamen er twee wagens de éénrichtingsstraat ingereden. Dat vond ik vreemd, want die mochten daar niet rijden. Ik ging aan de kant staan en liet de twee wagens doorrijden, toen er een derde wagen aankwam had ik het gehad en reed de straat op. De bestuurder reed tot voor mijn wagen en een boom van een vent stapte uit en vroeg niet al te vriendelijk om dadelijk langs de kant van de weg te gaan staan, wat ik dan ook maar deed om erger te voorkomen”, vertelde Geert.

“De proefopstelling rond de Koornmolen is voor iedereen nieuw, maar is volgens mij zeker geen ramp. Ik kreeg al veel positieve en een paar negatieve reacties. Een paar overtreders zijn er altijd, maar de politie is nu al regelmatig aanwezig. We gaan auto’s, snelheid en rijrichting meten om na 2 maanden proefopstelling, objectief te kunnen oordelen of we gaan voor een definitieve aanpassing”, besluit schepen De Boeck.