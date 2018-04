Nieuwe sociale wijk wordt 'Kareelbunder' 27 april 2018

De gemeente Gooik heeft zopas beslist om een nieuw nog te bouwen sociale woonwijk in Leerbeek de naam 'Kareelbunder' te geven. De gemeente gaat in zee met Vlabinvest uit Sint-Pieters-Leeuw voor het bouwen van 22 sociale woningen ter hoogte van de Kwadebeekstraat in Leerbeek. Momenteel ligt daar nog een woonuitbreidingsgebied van meer dan 1 hectare groot. Volgens de eerste plannen gaat het hier over zeven huurwoningen en vijftien koopwoningen. Het zijn sociale kavels, maar met een hoger inkomstenplafond. "Hiermee krijgen onze tweeverdieners de kans om in eigen streek toch ook iets te kopen of te huren", zegt burgemeester Michel Doomst. (MCT)